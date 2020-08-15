Иран назвал ложью заявление США о задержании танкеров с нефтью

Утверждение США о том, что они задержали четыре танкера с иранской нефтью, является ложью, чтобы прикрыть свой «позор и унижение».

Как cообщает «Коммерсант», об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

СМИ ранее сообщили, что американцы задержали иранские суда, направлявшиеся в Венесуэлу. Минюст США в пятницу, 14 августа, заявил о конфискации топлива.

«Они увидели, что сильно опозорились, и среди всего этого (отклонение Совбезом ООН резолюции США по оружейному эмбарго) решили сделать заявление, которое тоже оказалось ложью, о том, что взяли четыре иранских танкера в международных водах и направили их (к себе-ред.). Каждое из этих слов — неправда: это были не иранские танкеры, у них не было иранских флагов»,— заявил Роухани в эфире телевидения.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Он обвинил организацию в том, что она не выполняет свою миссию.

Напомним, по отношению к Ирану действует специальный разрешительный режим, который стал частью «ядерной сделки». Страна, желающая продать Ирану вооружения, в теории может это сделать, обратившись за разрешением к Совбезу. Однако заранее ясно, что США заблокируют сделку. Действие этого режима истекает 18 октября.