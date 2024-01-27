«Роснефть» испытывает нарастающие сложности с поставками нефти в Индию, которая в десятки раз нарастила закупки и стала вторым крупнейшим импортером российских баррелей после начала войны.

Как сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и данные судовой статистики, индийские НПЗ приостановили закупки добываемой на Сахалине нефти сорта Sokol после того, как США ввели санкции против владельцев танкеров, транспортирующих российские баррели вопреки санкциям.

Компания «Сахалин-1», «дочка» российской «Роснефти», вынуждена складировать нефть Sokol в морских танкерах в ожидании покупателей, и на конец января «застрявший» на судах объем уже превысил 10 млн баррелей. В «плавучие хранилища» превращены 14 танкеров, включая три супертанкера VLCC, способные нести на борту до 2 млн баррелей нефти. Суммарный объем скопившейся без покупателя нефти Sokol уже превышает месячный уровень добычи сырья на проекте «Сахалин-1», мощность которого составляет 220 тысяч баррелей в сутки.

По словам двух трейдеров, проблемы с реализацией сорта могут негативно сказаться на производстве нефти на проекте.

Вместо российской нефти Indian Oil Corp наращивает закупки ближневосточных баррелей, говорят источники Reuters. А объемы поставок из РФ в Индию стремительно падают: в декабре они составили лишь 1,5 млн баррелей в сутки, хотя в мае достигали 2,15 млн.

На фоне санкций США против «теневого флота», который Кремль собрал, чтобы возить нефть в обход санкций, у «Роснефти» возникли проблемы с платежами. «Дочка» крупнейшей нефтяной компании России не смогла открыть счет в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы индийские клиенты расплатились в дирхамах. Оплата в юанях, на которой с прошлого года настаивали российские нефтяники, не устраивает индийскую сторону. А оплата в рупиях оказалась неприемлемой для России: ответного потока товаров, на которые можно было потратить индийскую валюту, Индия в РФ не поставляет, и в результате рупии копятся в индийских банках. Источники Reuters оценивали зависшую сумму в $40 млрд, хотя правительство и ЦБ РФ заверяли, что объем несопоставимо меньше.

Нефть, от которой отказалась Индия, может закупить Китай, рассказали агентству трейдеры. По их словам, два китайских негосударственных НПЗ в последнее время приобрели партии Sokol по ценам около минус $4 за баррель к котировкам Brent.

«Они схватили грузы, которые индийские (покупатели) не могут взять. Потому цены и были хорошие», — сказал один из источников, добавив, что цена Sokol приблизилась к оценкам Urals, в то время как качество Sokol гораздо выше. (moscowtimes.ru)