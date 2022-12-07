Россия снова заказала у Ирана дроны и баллистические ракеты для войны в Украине. Контракт предусматривает сотни единиц вооружения, пишет немецкая газета Zeit со ссылкой на дипломатические источники в ООН.

По словам одного из собеседников издания, в ООН знают, что Иран планирует увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию «в значительных объемах».

Как отметил источник, речь идет о «сотнях» ракет и дронов, которые, однако пока что есть только на бумаге.

«Я не думаю, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов России», — сообщил он.