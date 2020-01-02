Иран надеется, что США примут меры для мирного урегулирования ситуации

Иран надеется, что США предпримут меры для мирного урегулирования напряженности между двумя странами. Об этом в четверг заявил советник иранского президента Хесамеддин Ашена.

«Мир будет безопаснее, если США вернутся к дипломатической политике и выполнят свои обязательства», — написал он на своей странице в Twitter. Политик добавил, что, хотя Иран готов к любому исходу ситуации, вариант мирного ее разрешения более предпочтителен.

31 декабря началась массовая акция перед американским посольством в Багдаде в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде стоят «террористы и союзники Ирана». МИД Ирана выразил протест США в связи с «милитаристскими заявлениями» американских властей, посоветовав им отказаться от безосновательных обвинений в адрес Тегерана.

| 2020-01-02T13:18:22+00:00 2 января 2020, 14:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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