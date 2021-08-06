Иран может получить ядерное оружие в течение 10 недель (то есть, двух с небольшим месяцев). Об этом заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц на встрече с дипломатами из стран-членов Совета Безопасности ООН, сообщает Jpost.

«Иран нарушил все руководящие принципы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и ему остается лишь около 10 недель до обретения оружейных материалов, необходимых для создания ядерного оружия. Пришло время для дел, слов уже недостаточно», — приводит его высказывания пресс-служба Минобороны еврейского государства. По мнению израильского министра, «пришло время для дипломатических, экономических и даже военных актов». Мир должен принять оперативные меры против Корпуса стражей исламской революции.

«Иранский народ не наш враг, иранский режим угрожает нам [Израилю] и разжигает региональную гонку вооружений», — добавил он.

Конечно, возникают вопросы. Во-первых, откуда эти данные, и можно ли верить утверждениям Ганца о таких сроках появления ядерного оружия у ИРИ? Ведь это сильно диссонирует с усилиями по восстановлению действия ядерной сделки, в которых активное участие все эти месяцы принимал и Тегеран.

Во-вторых, какой эффект этот призыв окажет на страны-подписанты СВПД, согласятся ли они участвовать в решительных действиях против Ирана? Вряд ли на это пойдут страны ЕС, не говоря уже о России и Китае.

Своим мнением на этот счет поделились с # известные эксперты.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Украина):

— На моей памяти был один случай, когда информация о наличии химического оружия в Ираке, переданная израильскими спецслужбами, стала последней каплей для принятия решения о начале военной кампании. Как известно, после поражения Саддама Хусейна, химического оружия в Ираке не нашли, и в конечном итоге пришлось признать, что разведданные, которыми делились израильтяне с Объединенным Королевством и США, были ложными. Но тогда Джордж Буш уже принял для себя решение и нужен был только повод, который и был предоставлен.

Я думаю, прошло не так много лет, чтобы этот случай забылся. К тому же, настроения в Белом Доме другие, администрация выводит войска с Ближнего Востока, куда их, собственно, ввел Буш и, в какой-то мере, Моссад.

Последние события, связанные с возрастающим противостоянием между Израилем и Ираном, имеют свои причины и связаны они с прямой и очевидной угрозой для еврейского государства — усиление Хезболлы, иранской прокси-армии в Ливане, а также физическое присутствие в Сирии иранского экспедиционного корпуса. Израильские ракетно-бомбовые удары по позициям иранских сил в Сирии, местам складирования боеприпасов и техники уже давно превратились в обыденность. В свою очередь, иранцы пытаются достать территорию Израиля с помощью беспилотников и организовывая или, скорее, приписывая себе диверсии внутри еврейского государства. Но ахиллесова пята израильтян — это морские пути, где в отличие от суши сложно обеспечить безопасность торговых судов, вдали от израильских берегов. Последний случай нападения иранских дронов на израильское судно возле берегов Омана свидетельствует, что противостояние переходит в новую фазу, а иранцы успешно осваивают новые модели смертоносных беспилотников, способных поражать израильские цели.

Отметим также обещание, подтвержденное новым израильским правительством, не создавать проблем американской администрации для переговоров с иранцами по ядерной сделке. То есть глобально, в ожидании возобновления переговоров, израильтяне ответить не могут, но попугать иранским ядерным оружием в состоянии.

Как вы понимаете, я достаточно скептичен в отношении достоверности распространенной Тель-Авивом информации и расцениваю ее, скорее, как попытку повлиять на общественное мнение в США.

Авигдор Эскин, израильский публицист (Иерусалим):

— Позвольте уточнить. Министр обороны Израиля Ганц говорил не о получении Ираном ядерного оружия, а о возможности довести до должной кондиции делящийся материал, лежащий в основе ядерного оружия. Что касается достоверности, то сила Израиля, среди прочего, в высочайшем уровне доверия его разведке. Эту репутацию никто из высоких официальных лиц Израиля не будет ставить под сомнение. И очень важно подчеркнуть, что Ганц не говорил о собственно ядерном оружии, а только о материале для его дальнейшего производства.

Никакого противоречия с реальностью здесь нет. Ведь Иран объявил после выхода США из сделки, что начнет усиленно обогащать уран. Судя по всему, он несколько продвинулся в этом. Тут возможен также сценарий давления на США и Запад. Тегеран как бы говорит им: «Если не пойдете нам навстречу, мы в течение нескольких месяцев прикрепим ядерные боеголовки к нашим ракетам».

Страны ЕС и Китай не рассматриваются никем как партнеры по серьезному давлению на Иран. А вот Россия и Азербайджан вместе с арабскими странами Персидского залива определенно не могут спокойно относиться к обретению Ираном ядерного оружия. Россия уже участвовала в предыдущей ядерной сделке в надежде на экономическое сотрудничество, но их компании не были допущены Тегераном – только западные.

Что же касается США, то администрация Байдена не отменила и не умалила давления на Иран. И это очень важно для Израиля, который готов схлестнуться с теми в Тегеране, кто провозгласили его уничтожение своим кредо.