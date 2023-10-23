Иран провел испытания усовершенствованной версии боевого дрона Karrar в рамках программы модернизации средств противовоздушной обороны. Теперь ранее успешно апробированный БПЛА оснащен ракетой класса «воздух-воздух» малой дальности «Маджид».

Как передает ТАСС, об этом сообщил в интервью агентству ISNA начальник штаба и заместитель командующего войсками ПВО бригадный генерал иранской армии Мохаммад Юсеф Хошкалб.

«Впервые Karrar поступил на вооружение нашей армии более десяти лет назад, — цитирует его агентство. — Нам удалось улучшить его тактико-технические характеристики, повысить вооруженность по сравнению с более ранними образцами. Увеличены скорость, дальность полета, предельная высота. Karrar теперь способен нести ракеты класса «воздух-воздух».

До модернизации дрон имел дальность полета 1 тыс. км, скорость 900 км/ч, грузоподъемность 500 кг и потолок в 7,5-12 км. Новые характеристики не приводятся. Указывается лишь предельная высота в 15 км.