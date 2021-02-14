Иран и Россия проведут военно-морские учения в Индийском океане

«Это содержит четкое сообщение, когда мощный российский флот проводит военные учения с военно-морскими силами Армии Исламской Республики и Корпуса стражей исламской революции», — отметил он.

«Военно-морские силы Исламской Республики Иран находятся на уровне мировых военно-морских держав с точки зрения оборудования, численности персонала, техники и тактики, наведения и управления, связи и доступа к новому оборудованию», — сказал он.

По словам Саяри, совместные военные учения направлены на обеспечение безопасности в северной части Индийского океана.