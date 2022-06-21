Главное разведуправление иранской провинции Систан и Белуджистан арестовало трех лиц, которые, как утверждается, являются оперативниками израильской разведки «Моссад», сообщает агентство IRNA.

По словам прокурора города Захедан, административного центра Систана и Белуджистана Мехди Шамсабади, против арестованных имеется большое количество серьезных улик, поэтому они не пытались опротестовать свое заключение под стражу. На данном этапе продолжаются следственные мероприятия, к концу июля прокуратура подготовит обвинительное заключение и направит его в суд, добавил он.

Отмечается, что слежка за оперативниками велась сотрудниками местной разведки на протяжении нескольких месяцев. Обвинение убеждено, что арестованные вели работу по подготовке нападений на иранских ученых-ядерщиков. Кроме того, среди обвинений также фигурирует распространение секретных данных. Идет работа по выявлению лиц, которые могут быть причастны к утечке закрытой информации.