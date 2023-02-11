Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не прекращаются попытки втянуть Тбилиси в конфликт вокруг Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Попытки, чтобы этот конфликт каким-то образом перекинулся бы на нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы прямо слышали заявления представителей властей Украины на эту тему. Их целью было открыть «второй фронт», — заявил грузинский премьер-министр.

Он отметил, что для этого якобы был послан в Грузию из Украины бывший президент Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме.

Гарибашвили добавил, что властям Грузии удалось избежать втягивания в конфликт.