Перед зданием парламента в Тбилиси в воскресенье собрались журналисты ряда СМИ, оппозиционеры и их сторонники. Они выступили за отставку премьера и заявили, что именно слова главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день «Марш достоинства» с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств.

«Было запланировано крупномасштабное гражданское противостояние с участием полицейских сил, и их целью было применение силы со стороны государства против людей и граждан. Конечно, мы этого избежали… Это были классические антигосударственные, антицерковные и, следовательно, антинациональные послания, которые мы слышали вчера», — заявил премьер на брифинге.(РИА Новости)