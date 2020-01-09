Ирак ведет переговоры с Россией о покупке С-300

Иракские власти возобновили переговоры с российской стороной по приобретению комплексов С-300 несколько месяцев назад, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение комитета обороны парламента арабской стороны.

В то же время официальный Багдад подчеркнул, что страна ожидает противодействия США в этом вопросе.

«Предполагалось, что этот вопрос должен был быть решен давно, несколько месяцев назад после атак на базы шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300″, – заявил глава профильного комитета Мухаммад Рида.

Он отметил, что не в курсе, на какой стадии сделка, но на нее получено разрешение высшего руководства Ирака.