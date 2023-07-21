Глава МИД Ирака Фуад Хусейн обсудил по телефону с коллегами из Турции, Ирана и Иордании возможность созыва экстренной встречи Организации исламского сотрудничества на министерском уровне, на которой планируется выработать четкие меры по противодействию оскорблениям Корана.

По словам официального представителя МИД Ирака Ахмеда ас-Саххафа, слова которого приводит иракская пресса, собеседники сочли необходимым обсудить ответную реакцию на осквернение Корана в Швеции.

Фуад Хусейн также пообщался с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом. В ходе телефонного разговора они согласились, что «необходимо принимать совместные действия» по противодействию распространению исламофобии в мире.