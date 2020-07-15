Ирак компенсирует объемы недосокращенной добычи нефти

Ирак согласился компенсировать объемы добычи нефти, которые не сократил полностью в рамках обязательств по сделке ОПЕК+ в мае и июне. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Bloomberg.

В июле Ирак дополнительно к своей квоте по сокращению снизит добычу нефти еще на 70 тыс. баррелей в сутки. В августе и сентябре — еще по 314 тыс. баррелей в сутки.

Таким образом, в июле Ирак должен будет снизить добычу на 1,13 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, то есть еще примерно на 200 тыс. баррелей в сутки к июню.

Ранее сообщалось, что Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти. По данным Bloomberg, cтрана согласилась сократить добычу энергоносителей в мае на 25%, однако по факту снизила производство лишь на 10%, что является наихудшим показателем среди участников договора.