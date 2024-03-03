Государство Кувейт продлило на II квартал дополнительное добровольное сокращение нефтедобычи. Об этом со ссылкой на министра нефти Имада аль-Атики сообщает агентство Kuna.

Уточняется, что в I квартале Кувейт сократил производство на 135 тыс. баррелей в сутки и стал первой страной ОПЕК+, которая объявила о продлении мер на следующий квартал. При этом, по данным Bloomberg, и Кувейт, и другие государства, которые взяли схожие обязательства, договорились о продлении сокращения нефтедобычи до июня 2024 года.

До этого сообщалось, что среднесуточная добыча нефти странами – участницами сделки ОПЕК+ в январе 2024 года снизилась на 340 тыс. баррелей по сравнению с декабрем 2023 года и составила 41,2 млн баррелей в сутки. Большая часть сокращения пришлась на 12 стран ОПЕК — 310 тыс. баррелей в сутки. Остальные участники ОПЕК+, не входящие в картель, снизили добычу лишь на 30 тыс. баррелей в сутки.