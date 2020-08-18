Интервенция России в Беларусь не состоялась

Что и говорить, опасность российского вторжения в Беларусь была реальной и многими ожидалась буквально в ближайшие часы. Однако время шло, а дело ограничилось концентрацией войск вблизи белорусской границы. Да, два российских военно-транспортных самолета приземлились в белорусских аэропортах. Что они доставили пока остается тайной, но уже не так это и важно.

О том, что из-за нечестного подсчета голосов будут протесты знали и ожидали как в Минске, так и в Москве. И в обеих столицах готовились силой их подавить в самом начале, чтобы впредь неповадно было.

Этот расчет и план оказались катастрофическими ошибками. Почему-то в Москве и Минске считали, что избиения и аресты погасят стремление людей защитить свой голос, свое достоинство и просто представление о справедливости.

Странно видеть такую политическую слепоту. Брутальность власти никогда не уменьшала протесты, наоборот, заставляла включаться в борьбу людей до того весьма далеких от политики.

Отметим, что именно избиения и аресты привели в действие механизм всеобщей политической стачки. Ее движущей силой стали работники крупнейших государственных заводов, до того бывших ядерным электоратом Лукашенко. Хотели костер погасить, а на самом деле только подлили в него горючий материал.

Именно размах забастовочного движения и поддержка стачкомами протестующих, когда огромные толпы рабочих крупнейших минских предприятий начали выходить на площади, оказался крайне неприятным сюрпризом для власть имущих не только в Минске, но и в Москве.

В Белокаменной в коридорах власти началась форменная паника. Никто, во-первых, не понимал, что происходит и, во-вторых, как на это реагировать и что в таком случае делать. В-третьих, рухнул миф, которым до последнего времени руководствовалось российское руководство. Протесты — дело рук иностранной агентуры, польской, литовской, украинской и, конечно, государственного департамента и что глубинный народ поддерживает власть всегда и во всем. Оказалось, все совсем иначе. Никаких шпионов и агентов не хватит, чтобы вывести на улицы и площади Минска 200 тыс. человек — примерно 10% жителей белорусской столицы. В других городах тоже прошли многолюдные митинги и манифестации.

Вот тогда и начались разногласия. Милитаристская башня Кремля требовала начать вторжение, чтобы буквально спасти соседнюю страну, которую, по их мнению, ожидала судьба Украины. Они насколько могли в доходчивой форме объясняли начальнику государства российского, что призрак санитарного кордона и отрезания России от Европы, таким образом материализуется и граница отодвигается до Смоленска, а там и до Москвы недалеко. Их мышление не ушло дальше стратегии первой половины XX столетия.

Реалистическая башня приводила другие аргументы.

Первое. Последний опрос Академии наук показал, что за вступление в состав России — меньше 7%, за тесный союз — менее 25%. Остальные — за независимое белорусское государство. Отсюда следует, с цветами российские войска встречать не будут.

Более того, спасенных неизвестно от кого придется удерживать силой в десятки тысяч человек. Многие вспомнят про партизан, и во что все может вылиться, даже трудно представить.

Второе. Такая интервенция потребует значительных материальных и финансовых затрат, которых в данный момент просто нет. Российский бюджет дефицитный и думать надо о своих регионах, которые могут закипеть в любой момент.

Можно сколько угодно занижать численность выходящих на митинги и шествия в Хабаровске, посылать против протестующих экологических активистов в Башкирии титушек, но власть прекрасно понимает, во что это может вылиться при голосовании на местных выборах в сентябре. Наглости российской власти не занимать, особенно в фальсификациях и подтасовках при подсчетах на выборах, но после Беларуси как-то становится некомфортно.

Тратиться на братскую помощь в таких условиях довольно рискованно. Так что в данном случае финансовый довод против интервенции оказывается весьма значительным.

Третье. Как продолжение предыдущего. Размах забастовки показывает, что вторжение ее еще больше усилит и рабочие на заводы не вернутся. Экономика ляжет и начнется коллапс банковской системы. Для ее спасения и на гуманитарные затраты понадобятся десятки миллиардов долларов, которые Россия предоставить не может. Никакой нормализации не произойдет и придется из страны уходить при возросшей враждебности населения. Это станет явным провалом, на что Путин пойти не может.

Четвертое. В отличие от Украины сейчас в Беларуси нет ярко выраженных антироссийских настроений. Оппозиция не выступает за разрыв связей с Россией и это практически невозможно, так как большая часть белорусской экономики задействована на российский рынок и совершенно не готова к развороту, в частности, в Европу.

Россия совершенно не теряет Беларусь, если будет относиться к ней как к равному и суверенному партнеру. Так зачем вторгаться.

Пятое. Интервенция вызовет крайне негативную международную реакцию. И не только на западе, но и на востоке.

В последние годы Китай серьезно увеличил свое присутствие в Беларуси. Характерный штрих. Как рассказал довольно информированный российский политолог Валерий Соловей, когда у Лукашенко недавно случился микроинсульт, то его лечили и поставили на ноги не российские врачи, им он себя не доверил, а китайские. Вроде бы техническая деталь, но уж очень многозначительная.

Пекин довольно четко артикулировал в Москве свою заинтересованность в существовании независимой Беларуси без внешнего военного воздействия. Не прислушаться к мнению старших восточных товарищей или партнеров Путин не может по определению. Милитаристы могут танцевать свои воинственные танцы сколько угодно, но с большим восточным соседом заводиться себе дороже.

На Западе тоже не лучше. Такая интервенция стала бы для Трампа подарком небес. В условиях фактического проигрыша избирательной кампании он бы занял крайне жесткую позицию. Отключение от системы банковских расчетов SWIFT произошло бы в считанные часы. Затем, пусть и частичное, нефтяное и газовое эмбарго. Российский бюджет такого удара точно не выдержит.

Можно приводить и другие доводы, но, судя по всему, в Москве приняли решение, что военного вторжения не будет. В то же время от Беларуси просто так не отстанут. Просто методы будут другими.

Похоже, что в Кремле Лукашенко уже списали. Началась деградация его режима. Низовая элита, часть милиции и административного аппарата от него отходит. Процесс начался в провинции и скоро докатится до столицы.

Чиновники ждут, когда Тихановская объявит себя победительницей и заявит, что берет власть в свои руки. Тут же сразу вся рать верных приверженцев Лукашенко переметнется, переобуется в спешке просто в воздухе. Вопрос только в том, в какой форме она это сделает.

Похоже, что оппозиция ждет, что Лукашенко пойдет на капитуляцию и призывает Россию оказать на него давление. В Кремле колеблются, и тем самым страна остается в состоянии неопределенности. Долго это продолжаться не может и на что-то нужно решаться. Противникам Лукашенко в Минске и Путину с его окружением в Москве.

Украинский Майдан и приближающееся отстранение Лукашенко от власти — важнейшие события на пространстве бывшего СССР. Они окажут существенное влияние на все страны. Анализ этого явления еще впереди.