«Интер» занял второе место в чемпионате Италии по футболу

Беспроигрышная серия «Интера» достигла восьми матчей. В последний раз клуб проигрывал 5 июля в домашней встрече против «Болоньи» (1:2). «Аталанта» не проигрывала 19 матчей подряд в различных турнирах (15 побед, 4 ничьи). Предыдущие поражение клуба из Бергамо датировано 20 января, тогда подопечные Джан Пьеро Гасперини уступили на выезде СПАЛу (1:2).

«Интер» занял второе место в турнирной таблице, по итогам турнира подопечные Антонио Конте набрали 82 очка, уступив досрочно ставшему чемпионом «Ювентусу» одно очко. «Аталанта» расположилась на третьей строчке во втором сезоне подряд, в активе команды 78 очков. «Интер» 18 раз становился чемпионом страны, серебряные медали клубу достались в 15-й раз .

В другом матче игрового дня «Брешия» дома сыграла вничью с «Сампдорией» (1:1), «Милан» на своем поле разгромил «Кальяри» со счетом 3:0. «Наполи» обыграл «Лацио» (3:1), а «Рома» на выезде одержала волевую победу над «Ювентусом» (1:3). Чемпионат Италии завершится пятью матчами в воскресенье.