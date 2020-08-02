«Интер» занял второе место в чемпионате Италии по футболу

«Интер» на выезде обыграл «Аталанту» в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами в матче отметились Данило Д’Амброзио (1-я минута) и Эшли Янг (20).

Беспроигрышная серия «Интера» достигла восьми матчей. В последний раз клуб проигрывал 5 июля в домашней встрече против «Болоньи» (1:2). «Аталанта» не проигрывала 19 матчей подряд в различных турнирах (15 побед, 4 ничьи). Предыдущие поражение клуба из Бергамо датировано 20 января, тогда подопечные Джан Пьеро Гасперини уступили на выезде СПАЛу (1:2).

«Интер» занял второе место в турнирной таблице, по итогам турнира подопечные Антонио Конте набрали 82 очка, уступив досрочно ставшему чемпионом «Ювентусу» одно очко. «Аталанта» расположилась на третьей строчке во втором сезоне подряд, в активе команды 78 очков. «Интер» 18 раз становился чемпионом страны, серебряные медали клубу достались в 15-й раз .

В другом матче игрового дня «Брешия» дома сыграла вничью с «Сампдорией» (1:1), «Милан» на своем поле разгромил «Кальяри» со счетом 3:0. «Наполи» обыграл «Лацио» (3:1), а «Рома» на выезде одержала волевую победу над «Ювентусом» (1:3). Чемпионат Италии завершится пятью матчами в воскресенье.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20 (ТАСС)
КОМАНДА М В Н П МЯЧИ О
1 Ювентус 38 26 5 7 76-43 83
2 Интер 38 24 10 4 81-36 82
3 Аталанта 38 23 9 6 98-48 78
4 Лацио 38 24 6 8 79-42 78
5 Рома 38 21 7 10 77-51 70
6 Милан 38 19 9 10 63-46 66
7 Наполи 38 18 8 12 61-50 62
8 Сассуоло 37 14 9 14 69-62 51
9 Верона 37 12 13 12 47-48 49
10 Фиорентина 37 11 13 13 48-47 46
11 Парма 37 13 7 17 52-54 46
12 Болонья 37 12 10 15 51-64 46
13 Кальяри 38 11 12 15 52-56 45
14 Сампдория 38 12 6 20 48-65 42
15 Удинезе 37 11 9 17 36-51 42
16 Торино 37 11 6 20 45-67 39
17 Дженоа 37 9 9 19 44-73 36
18 Лечче 37 9 8 20 49-81 32
19 Брешия 38 6 7 25 35-79 25
20 СПАЛ 37 5 5 27 26-74 20
| 2020-08-02T10:24:14+04:00 2 августа 2020, 13:03|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss