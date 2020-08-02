«Интер» занял второе место в чемпионате Италии по футболу

«Интер» на выезде обыграл «Аталанту» в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Забитыми мячами в матче отметились Данило Д’Амброзио (1-я минута) и Эшли Янг (20).
Беспроигрышная серия «Интера» достигла восьми матчей. В последний раз клуб проигрывал 5 июля в домашней встрече против «Болоньи» (1:2). «Аталанта» не проигрывала 19 матчей подряд в различных турнирах (15 побед, 4 ничьи). Предыдущие поражение клуба из Бергамо датировано 20 января, тогда подопечные Джан Пьеро Гасперини уступили на выезде СПАЛу (1:2).
«Интер» занял второе место в турнирной таблице, по итогам турнира подопечные Антонио Конте набрали 82 очка, уступив досрочно ставшему чемпионом «Ювентусу» одно очко. «Аталанта» расположилась на третьей строчке во втором сезоне подряд, в активе команды 78 очков. «Интер» 18 раз становился чемпионом страны, серебряные медали клубу достались в 15-й раз .
В другом матче игрового дня «Брешия» дома сыграла вничью с «Сампдорией» (1:1), «Милан» на своем поле разгромил «Кальяри» со счетом 3:0. «Наполи» обыграл «Лацио» (3:1), а «Рома» на выезде одержала волевую победу над «Ювентусом» (1:3). Чемпионат Италии завершится пятью матчами в воскресенье.
|№
|КОМАНДА
|М
|В
|Н
|П
|МЯЧИ
|О
|1
|Ювентус
|38
|26
|5
|7
|76-43
|83
|2
|Интер
|38
|24
|10
|4
|81-36
|82
|3
|Аталанта
|38
|23
|9
|6
|98-48
|78
|4
|Лацио
|38
|24
|6
|8
|79-42
|78
|5
|Рома
|38
|21
|7
|10
|77-51
|70
|6
|Милан
|38
|19
|9
|10
|63-46
|66
|7
|Наполи
|38
|18
|8
|12
|61-50
|62
|8
|Сассуоло
|37
|14
|9
|14
|69-62
|51
|9
|Верона
|37
|12
|13
|12
|47-48
|49
|10
|Фиорентина
|37
|11
|13
|13
|48-47
|46
|11
|Парма
|37
|13
|7
|17
|52-54
|46
|12
|Болонья
|37
|12
|10
|15
|51-64
|46
|13
|Кальяри
|38
|11
|12
|15
|52-56
|45
|14
|Сампдория
|38
|12
|6
|20
|48-65
|42
|15
|Удинезе
|37
|11
|9
|17
|36-51
|42
|16
|Торино
|37
|11
|6
|20
|45-67
|39
|17
|Дженоа
|37
|9
|9
|19
|44-73
|36
|18
|Лечче
|37
|9
|8
|20
|49-81
|32
|19
|Брешия
|38
|6
|7
|25
|35-79
|25
|20
|СПАЛ
|37
|5
|5
|27
|26-74
|20