«Интер Майами» может предложить Лионелю Месси долю в клубе, чтобы убедить его перейти.

Как сообщает Cadena SER со ссылкой на El Larguero, цель американского клуба состоит в том, чтобы подписать Месси перед сезоном-2025 – в этом году будет торжественно открыт стадион «Интера». Он будет расположен в Форт-Лодердейле, курортном городе примерно в 40-50 километрах к северу от Майами.

Из-за ограничений, связанных с потолком зарплат в МЛС, «Интер» не сможет платить Лионелю столько же, сколько он зарабатывает в «ПСЖ». В связи с этим клуб, принадлежащий Дэвиду Бекхэму, рассматривает возможность передачи Месси 5% акций.

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Игрок еще не принял решения о своем будущем. (sports.ru)