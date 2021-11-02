Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Россию с заездами на ближайшие даты.

Oб этом сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры с заездами на ближайшие даты. Причиной послужил как введенный в России «локдаун», нерабочие дни до 7 ноября, так и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания», — заявила Ломидзе.

Она отметила, что в последнее время основной поток туристов едет в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Индии, есть туристы из Европы — Германии, Швейцарии, Словении.

«На данный момент отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами. Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней – постоянное ПЦР-тестирование. Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию — один они сдают перед вылетом в нашу страну. А это потребует не только дополнительных средств, но и времени – для сдачи теста нужно ехать в лабораторию», — добавила глава АТОР.

Ломидзе указала, что туроператоры в сфере въездного туризма отмечают, что сейчас крайне необходим порядок действий и регламент, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать объекты показа, рестораны, при их открытии, и другие объекты.

«Впереди предновогодний период, который все больше набирает популярность у иностранных туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются. Туристы ждут разъяснения ситуации с QR-кодами», — заключила она.