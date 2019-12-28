Ингушских активистов обвиняют в экстремизме

Против организаторов протестных акций в Ингушетии возбуждены новые уголовные дела. Троих активистов обвиняют в организации экстремистского сообщества, еще пятерых — в участии в экстремистском сообществе, сообщил в субботу, 28 декабря, адвокат Магомед Беков на своей странице Facebook.

Как уточняет Беков в своем сообщении, «из фабулы постановления о возбуждении уголовного дела следует, что Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Мальсаг Ужахов организовали преступное устойчивое экстремистское сообщество, в состав которого вошли как соучастники Барах Чемурзиев, Зарифа Саутиева, Ахмед Погоров, Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев и другие неустановленные лица». Обвиняемым грозит максимально до 10 лет лишения свободы.

Масштабная акция протеста прошла в Магасе 26-27 марта, когда силовики трижды пытались разогнать митинг против утверждения закона о референдуме по вопросу границы между Ингушетией и Чечней. Произошли столкновения с демонстрантами. Все обвиняемые активисты находятся под стражей за исключением экс-министра внутренних дел Ингушетии Погорова, который объявлен в розыск. (DW)