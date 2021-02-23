Инфраструктура управления отходами в стране нуждается в модернизации

Правильный подход к управлению отходами поможет решить сразу несколько проблем – остановить загрязнение окружающей среды, создать новые рабочие места, заработать на мусоре деньги, благодаря его вторичному использованию. Но до решения всех этих пунктов в Азербайджане пока очень далеко.

Модернизировать систему управления отходами необходимо по всей стране. В Гяндже в скором времени, вероятно, приступят к выполнению этой задачи. Дело в том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить ПО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гянджа» кредит в размере 10 миллионов евро на эти цели.

Как считают в банке, этот проект будет способствовать улучшению качества услуг по сбору мусора в Гяндже.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил в беседе с #, что модернизация системы управления отходами в стране в целом, и в отдельных городах в частности, обойдется в круглую сумму, если не ограничиваться половинчатыми решениями.

«10 миллионов евро на модернизацию такого рода в Гяндже – небольшая сумма. Некоторые считают, что кредиты на такие цели брать не стоит, но для Азербайджана возврат такого кредита не составит труда. У нас стабильная экономика. Для ЕБРР сейчас важно восстановить и сохранить контакты с Азербайджаном. Наша страна в последнее время больше работала с Азиатским банком развития и с Исламским банком развития», – отметил он.

По словам Агаева, европейские предприятия вероятно будут участвовать в модернизации.

«Процентные ставки в Европе очень низкие, но деньги нужно куда-то размещать. В Европе же за последний год это было сделать по сути некуда. Поэтому понимаю, почему ЕБРР проявляет интерес к кредитованию проектов в нашей стране», – говорит эксперт.

Если строить аналог бакинского «Темиз шехер», то это обойдется в 100-150 миллионов, говорит он. Нужны будут доменные печи, трансформаторы, электростанции и т.д. Но такие проекты нужно осуществлять, в том числе строить заводы, на которых будет перерабатываться и сжигаться мусор, а также должен быть мусорный полигон. На страну нужно 9 таких объектов, где все это делалось бы в комплексе. Они необходимы и в Гяндже, и в Сумгайыте, и в Нахчыване, в Массалы или Лянкяране, Шеки-Загатальской зоне.

Эксперт отметил также важность привлечения к таким проектам иностранных инвесторов — как европейских, так и азиатских. Для некоторых инвесторов принципиальны вопросы защиты окружающей среды, и они с готовностью участвуют в таких проектах.

По его словам, чтобы все нормально работало, нужна еще и слаженная деятельность коммунальных служб, занимающихся сбором мусора.

«Самое уязвимое место – электронные отходы, ведь даже в Баку, где, правда, пока только в двух районах (Наримановском и Низаминском) реализуется проект по сортировке мусора, нет отдельных контейнеров для такого мусора. В них содержатся драгметаллы, редкие металлы, о чем нельзя забывать. Но у нас даже не всегда сортируют мусор по двум контейнерам, все бросая в один. Без обширной просветительской программы результата не будет. Что касается правовой базы, то в Административном кодексе все есть, так что в дополнениях он не нуждается», – сказал Агаев.

Как говорит эксперт, нужно по всей стране создать пункты приема макулатуры и стекла, и за это должны платить хотя бы маленькую сумму. Это стимулирует граждан, особенно детей, активно участвовать в управлении бытовыми отходами.

Глава Центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов подчеркнул, что во многом изменение климата связано с неправильным управлением отходами, и это проблема международного масштаба.

Он также отметил важность проекта по модернизации системы управления отходами в Гяндже, подчеркнув, что важен контроль над тем, куда будут потрачены выделенные средства, и прозрачность.

Эколог подчеркнул, что сейчас есть много технологий, благодаря которым мусор может приносить деньги.

«В Швеции, например, сжигают всего 5% отходов, а у нас 95%. Из бытовых отходов можно получать электроэнергию, газ и удобрения. У нас же вместо того, чтобы работать в этом направлении, говорят о развитии альтернативных источников энергии, в частности — солнечной. Но солнечные панели стоят дорого и окупятся нескоро», – сказал Зейналов.

По его словам, единственное, что говорит об улучшении в сфере управления отходами – уменьшение несанкционированных свалок, особенно на Абшероне. Но мусор просто убирают и закапывают, или сжигают.

«Грамотное управление бытовыми отходами способно не только пополнить казну, но и сохранить природу для подрастающих поколений. Хотелось бы, чтобы в нашей стране это наконец осознали», – резюмировал эколог.