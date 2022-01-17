Как писало издание #, глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что назначенный новым министром информации Казахстана Аскар Умаров «подозревается в русофобских настроениях и это вызывает определенную озабоченность». По его словам, назначение Умарова является «тяжелейшим сознательным компромиссом» президента страны Касым-Жомарта Токаева. И это не одиночный выпад, а информационное прикрытие для дальнейших действий. Запретили импорт мяса и молока из Казахстана. В ответ в казахстанской столице запретили аналогичный импорт из России.

Внешне это выглядит как информационная пена. В конце концов, кто такой глава Россотрудничества, чтобы самостоятельно обвинять министра другой страны и отказываться от контактов и сотрудничества из-за его высказываний. Даже если они и имели место. И кто будет запрещать импорт без соответствующего указания сверху.

В России пропагандистские действия не бывают спонтанными или отражающими личную точку зрения. Такие времена свободы давно прошли и многие о них уже и не помнят. Мы имеем дело с пропагандистским залпом высокой бризантности. И выводы должны делать не только в Казахстане, но и все соседи России. Ближние и дальние.

Первый состоит в том, что Россия потерпела два серьезных дипломатических и военно-стратегических поражения, как в Центральной Азии, так и в евроатлантике. О последнем уже было достаточно много сказано, но ситуация не только не разрешилась, а взвинчивается Москвой еще больше.

Что касается Казахстана, то здесь мы имеем дело с решительным вытеснением России, по крайней мере, политическим не только из этой страны, но скорее всего, из региона в целом. Какие-то элементы влияния Москва сохранила, но уже очень многое потеряла. Без всякой перспективы на восстановление.

Отсюда крайняя степень раздражения в высоких кабинетах в Белокаменной и подобные хамские высказывания третьестепенных чиновников. Адресована вся эта информационная пена не казахстанскому министру информации, а непосредственно президенту Токаеву. В Кремле очень недовольны, и казахстанскому лидеру прямо на это указывают. И ждут кардинального изменения как внешней, так и внутренней политики.

Навряд ли в Москве таким способом добьются своего. Слишком велика тень Китая, которая накрывает Казахстан, чтобы Путин и Ко добились подобных целей. Скорее всего, информационный заряд рассматривают в Кремле как предупреждение другим соседям. Есть сведения, что центр тяжести московской политики смещается на Узбекистан и Туркменистан. Однако дело не ограничивается Центральной Азией. Москва лихорадочно пытается перехватить инициативу в стратегически важных для нее регионах и странах. От Южного Кавказа до Украины и Молдовы.

Именно так необходимо рассматривать действия так называемого российского миротворческого контингента в Карабахе. Все больше признаков того, что он фактически превращается в оккупационную армию на азербайджанской территории. Как это знакомо по происходившему в Грузии и на востоке Украины.

Есть такая крымско-татарская пословица. Не сажай во дворе березку, потому что придет русский и заявит, что это его земля. Как только появляются российские миротворцы, они тут же становятся оккупационной армией. Заставить их уйти очень трудно. Так что, здесь у Баку очень большие проблемы. Ведь скоро половина пятилетнего срока пребывания российского контингента в Карабахе, но уходить оттуда в 2025 году они не намерены.

Вот почему Украина категорически против размещения российских миротворцев вместе с белорусскими, армянскими и пр. на Донбассе. Знаем на собственном опыте, чем это грозит. То же самое знают в Молдове, где российские миротворцы уже много лет оккупируют территорию страны.

К призывам к азербайджанским министерствам взять управление территориями под контролем миротворцев в свои руки, а также организовать постоянно действующие выездные бригады в Ханкенди и другие населенные пункты Карабаха для проведения семинаров и лекций отношусь скептически. Это нереализуемо, так как миротворцы-оккупанты этого не позволят. Им это не нужно и невыгодно, потому что противоречит политике, которая проводится на данной территории.

Что же делать? Единственное, что может подействовать на Москву, а через нее и на Ереван — это военно-политическая твердость Баку. Уже сейчас нужно, пока на дипломатическом и информационном уровне, начинать работу по завершению мандата российских миротворцев. Должно быть твердо заявлено, что соглашение об их пребывании продлено не будет ни при каких условиях. Не стоит им тратить силы, ресурсы и финансы на инфраструктуру типа базы и подобное. В самом ближайшем будущем она им не понадобится.

Второй важнейший аспект. Создание системы международных отношений в первую очередь с ближайшими соседями, чтобы даже логистически затруднить пребывание российского контингента в Карабахе в случае отказа от вывода. По примеру Молдовы. Кишинев не разрешает ротацию российского контингента в Приднестровье, техники и его вооружений. В результате в своем большинстве в нем несут службу местные жители, и его боеспособность постоянно понижается, а техника стареет и изнашивается. Здесь есть объективные трудности, но они преодолимы, если азербайджанская дипломатия проявит необходимую настойчивость.

Маневр Токаева с выводом российских миротворцев стал возможным из-за поддержки Китая непосредственной и Турции опосредованной. Не случайно Эрдоган в разговоре с Путиным категорически отказался считать Центральную Азию зоной российского влияния.

Союз Азербайджана и Турции способен заставить Россию вывести свои войска из Карабаха, несмотря на вероятность инспирированных Москвой провокаций армянской стороны. Полномасштабного вторжения российских войск в Азербайджан не будет по очень многим причинам. В том числе и потому что Россия не в состоянии полноценно действовать на трех направлениях: в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Украине. Не столь она сильна и не столь боеспособна ее армия, как это представляют московские пропагандисты.

В целом международная обстановка становится все менее благоприятной для России. Требование не принимать в НАТО Украину и Грузию привело к тому, что скоро в Альянс подадут заявление Финляндия и Швеция. В этом случае Балтийское море будут омывать враждебные России государства. Окно в Европу, пробитое царем Петром, грозит захлопнуться. Все это необходимо использовать, чтобы ограничить возможности Москвы использовать свой контингент в Карабахе против Баку, а затем добиться его вывода. Это будет реальный шаг по восстановлению в полном объеме территориальной целостности Азербайджана.