Правление Центрального банка Азербайджана приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,75 процентов, заявил новый глава Центробанка Талех Кязимов в ходе прошедшей пресс-конференции.

По его словам, нижний предел процентного коридора сохранен на уровне 6,25 процентов, верхний — 9,25 процентов. Следующее решение ЦБА по параметрам процентного коридора будет объявлено общественности 17 июня. По мнению аналитиков, местный регулятор все же последует примеру заморских центробанков на волне текущих инфляционных рисков. Несмотря на прогнозы ЦБА, который ожидает в текущем году инфляцию в пределах 6,6-7,5 процента, а в следующем – приблизится к целевому диапазону, международные аналитики считают иначе.

По данным Международного рейтингового агентства Fitch Ratings, средняя инфляция в этом году достигнет двузначных значений и будет на уровне 11,7 процентов. Аналитики агентства также прогнозируют рост ставки азербайджанского Центробанка на 0,25 процентных пункта по итогам этого года, хотя ожидают, что понижение мировых цен на сырьевые товары, прекращение сбоев в цепочках поставок и запаздывающий эффект повышения реального эффективного обменного курса помогут снизить инфляцию до прогнозируемого среднего уровня 7,2% в 2023 году.

По свидетельству экономиста Халида Керимли, стоящая перед Центробанком основная задача находится в плоскости удержания ценового роста и нейтрализации психологического давления на национальную валюту.

«Многие факторы действуют на ускорение инфляции, потому в этой плоскости приоритеты правительства и денежных властей остаются неизменными. Потому главный банк продолжит ужесточение своей монетарной политики, при том, что запускающие маховик цен обстоятельства обусловлены в большей степени заносимой инфляцией, а не ростом денежной массы. Здесь также важно учитывать прогнозируемое укрепление доллара в условиях ужесточения монетарной политики ФРС», — комментирует он в беседе с #.

Кстати, ранее председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вновь сигнализировал о большой вероятности повышения ключевой процентной ставки аж на 50 базисных пунктов по итогам майского заседания. В пользу такого сценария ранее высказывались ряд членов руководства американского регулятора. Для борьбы с инфляцией тренд на повышение ставок центральных банков наметился во всем мире. Применительно к нашей стране механизм инфляция – повышение ставки работает очень слабо.

Как заметил банковский эксперт Акрам Гасанов, причина, по которой учетная ставка ЦБА не оказывает должного воздействия на ставки коммерческих банков, а следовательно, и стоимость денег для экономики, заключается в чрезмерной узости круга кредитно-финансовых структур, кредитуемых азербайджанским регулятором. Кредиты Центробанка выделяются небольшому числу коммерческих банков, говорит финансовый аналитик, тогда как остальные финансовые организации не зависят от этих средств:

«То есть, учетная ставка является очень важным инструментом в нормальной экономической, банковской системе. Например, изменения процентной ставки ФРС США затрагивают не только США, но и все страны мира. Федрезерв увеличивает ее при рисках высокой инфляции, ограничивая кредитование. Но в нашей банковской среде нет здоровой конкуренции, а потому от значений ставки регулятора практически ничего не меняется».

В условиях бездействия ключевой ставки отечественного Центробанка инфляционная ситуация в мире усложняется, следовательно, увеличиваются риски заносимой инфляции. В заявлении рейтингового агентства Moody’s говорится, что в этом году инфляционное давление будет более выраженным и продлится дольше, чем ожидалось, из-за роста цен на продукты питания и топливо, а также перебоев в цепочке поставок.