Глава Минфина Индонезии Сри Мульяни Индраватити сообщила, что на саммит Группы двадцати (G20) пригласили лидеров всех стран-членов форума, в том числе президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Как заявила министр, приглашения отправляются заранее. По ее словам, уже все государства в G20 получили свои приглашения.

В этом году в Группе двадцати председательствует Индонезия. Семнадцатая встреча глав стран G20 пройдет осенью на острове Бали.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Российскую Федерацию воздержаться от участия в мероприятиях G20.

До этого президент США Джо Байден высказался за исключение России из G20. Он отметил, что вопрос исключения РФ уже обсуждался, однако не все страны-участницы формата с этим согласны.