Индия создаст 3 тыс. мобильных приложений вместо запрещенных китайских

Индия готовится запустить более 3 тыс. собственных мобильных приложений вместо запрещенных к использованию на территории страны по соображениям национальной безопасности китайских программ. Об этом в среду сообщает газета The Times of India.

Создание индийских мобильных приложений мирового уровня осуществляется в рамках государственной программы Made in India. В этих целях в стране проводится общенациональный конкурс, на который частные лица и компании уже представили почти 7 тыс. предложений о создании мобильных приложений. 3 тыс. из них готовятся к выпуску, отмечает издание.

Индийские приложения будут использоваться для электронного обучения, игр, в социальных сетях, в работе в офисе и на дому, оздоровительных программах и т.п. Критериями для создания индийских приложений служат простота использования, надежность, безопасность и массовый доступ к ним.