Индия работает над созданием назальной вакцины от COVID-19

В Индии биотехнологическая компания Bharat Biotech занимается разработкой второй вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, которая будет представлена в назальной форме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Председатель правления и управляющий директор компании Кришна Элла уточнил, что новая разработка не будет требовать шприцов и игл для проведения вакцинации.

Ранее Bharat Biotech заявила о начале третьей фазы исследований создаваемой вакцины Covaxin. Однако директор компании заявил, что не удовлетворен результатами, поскольку препарат требует проведения двух инъекций.

«Если нам придется вакцинировать 1,3 миллиарда человек двухдозной вакциной, то нам понадобится 2,6 миллиарда шприцев и игл», — заключил Элла. (gazeta.ru)