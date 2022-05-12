Индийская верфь Cochin Shipyard Limited (CSL) о завершении строительства первого собственного авианосца Индии. Об этом сообщает Insider.

Сейчас на вооружении ВМС Индии находится только один авианосец — бывший советский авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», получивший название «Викрамадитья».

По словам директора верфи, заводские ходовые испытания должны были завершиться до конца апреля, однако были перенесены на месяц. Флотские испытания планируется завершить летом 2022 года.

После передачи ВМС Индии корабль получит название INS Vikrant («Храбрый»). Ожидается, что это произойдет в День независимости страны, который отмечают 15 августа.

Первый индийский авианосец обладает водоизмещением 39 тонн, на его борту будут размещаться 26 палубных истребителя МиГ-29К, 10 вертолетов Ка-28 и Ка-31, а также HAL Dhruv и Westland Sea King.

На палубе корабля установлен трамплин, трёх-тросовый аэрофинишер, оптическая система посадки, два подъёмника. В отличие от авианесущего крейсера, вооруженного мощными противокорабельными ракетами, индийский авианосец будет обладать лишь зенитными пушками и противовоздушными ракетами Barak 8. Все остальные функции будут выполнять авиация и корабли сопровождения. (Газета.Ру)