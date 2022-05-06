Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует запустить автоматическую исследовательскую станцию к Венере в 2024 году, когда положение Земли и Венеры будет наиболее благоприятным для такого полета. Об этом сообщил журналистам глава ISRO Шридхара Паникер Сомнатх.

«Индия может осуществить подготовку и запуск миссии к Венере в очень короткий срок, поскольку у Индии есть для этого потенциал», — приводит в пятницу слова Сомнатха новостной портал «Даидживорлд».

Сомнатх сообщил, что старт миссии запланирован на декабрь 2024 года, а выход станции на венерианскую орбиту — на следующий год, когда Земля и Венера окажутся близко друг от друга, что позволит достичь Венеры с минимальным расходом топлива. Окно для запуска довольно узкое — если не удастся запустить аппарат в 2024 году, то следующее удобное окно для запуска будет только через семь лет — в 2031 году, указал он.

Глава ISRO отметил, что у ведомства уже есть планы на то, какие исследования будет проводить индийский космический аппарат. Станция будет изучать процессы на поверхности Венеры, проводить неглубокую подповерхностную стратиграфию, анализ строения и динамики атмосферы, а также изучать взаимодействие солнечного ветра с венерианской ионосферой.