Индия отправила на орбиту бразильский спутник наблюдения и еще 18 аппаратов

Индийская организация космических исследований успешно отправила в воскресенье на орбиту Земли 19 спутников, в том числе бразильский Amazonia-1. Об этом сообщила сама организация, которая вела прямую трансляцию запуска на своей странице в Twitter.

По информации ведомства, запуск индийской ракеты-носителя PSLV-C51 был произведен с космодрома, расположенного в космическом центре им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота у юго-восточного побережья Индии.

«PSLV-C51 успешно взлетел из космического центра им. Сатиша Дхавана, Шрихарикота. Amazonia-1 успешно отделился от четвертой ступени PSLV-C51 и выведен на орбиту», — сообщила ISRO.