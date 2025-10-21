Чехия построит и передаст Украине спутник наблюдения за поверхностью Земли. Он сможет фиксировать объекты на поверхности планеты независимо от погодных условий. Об этом сообщило чешское министерство транспорта.

Аппарат будет собирать данные с помощью технологии радиолокационного сканирования, позволяющей вести наблюдение ночью и в плохую погоду. Его можно будет использовать в разведывательных и гражданских целях.

Как говорится в сообщении министерства, новый спутник будет разработан внутри страны, а его передача выполняется в рамках правительственной программы Чехии по восстановлению Украины. Из сообщения следует, что Украина получит больше таких аппаратов. Кто будет выводить их на орбиту — не уточняется.

В Праге расположена штаб-квартира агентства ЕС по космической программе. Организация занимается обеспечением работы спутников ЕС, в том числе разработанных исследовательским Европейским космическим агентством. (svoboda.org)