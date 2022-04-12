Индия и США планируют расширять масштабы проводимых совместных учений военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил. Об этом говорится в опубликованном во вторник совместном заявлении по итогам переговоров в формате «два плюс два», в которых приняли участие главы оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран.

«Министры поддержали увеличение масштабов и сложности регулярных двусторонних и многосторонних военных учений», — подчеркивается в коммюнике.

В документе также отмечается, что «ВМС обеих стран являются движущей силой для продвижения общих интересов Индии и США в регионе Индийского океана и в Индо-Тихоокеанском регионе». «Министры обсудили возможности для дальнейшего развития и углубления морского сотрудничества», — говорится в заявлении.

Кроме того, Индия и США намерены развивать прогресс, достигнутый в двустороннем партнерстве в сфере обороны.

«Министры высоко оценили значительный и продолжающийся прогресс в основном оборонном партнерстве Индии и США. Развивая импульс, заданный заседанием Группы по оборонной политике между Индией и США в октябре 2021 года, они подтвердили намерение по созданию передового и всеобъемлющего оборонного партнерства, благодаря которому американские и индийские военные смогут проводить тесную координацию во всех областях», — говорится в документе.

Стороны также подтвердили важность развития обмена информацией для оборонного сотрудничества. «Министры подчеркнули важность создания всеобъемлющей структуры, в рамках которой наши военные получат возможность обмениваться информацией в режиме реального времени по всем областям», — отмечается в заявлении.

Во встрече, которая прошла в понедельник в Вашингтоне, приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Субраманьям Джайшанкар, министр обороны США Ллойд Остин и его индийский коллега Раджнатх Сингх. Шеф Пентагона на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что Вашингтон и Нью-Дели «нашли новые возможности для расширения» сотрудничества и оперативного взаимодействия по линии ВМС.