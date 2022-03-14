В статье также отмечается, что оплата в рупиях и рублях ранее применялась в небольших масштабах, в частности для поставок чая. Меры по укреплению такого способа имеют ключевое значение для возобновления торговли с Россией, так как Индия закупает у нее продукцию в сфере обороны и ядерной энергетики, и не только. Москва же импортирует фармацевтические и сельскохозяйственные товары, а также продукцию для отрасли машиностроения.