Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что коронавирусу-«дельта», индийский штамма коронавируса, зарегистрирован в 92 странах мира, сообщает РИА «Новости».

«На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант «дельта» <…> Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость», — заявила Керкхове.

По ее словам, в ВОЗ «дельта»-коронавирус вызывает обеспокоенность своим быстрым распространением по всему миру.

Ранее в ВОЗ заявили, что существующие вакцины защищают от осложнений индийского штамма коронавируса, однако для наиболее эффективной защиты от инфекции необходимо проходить полный курс вакцинации и получать обе дозы вакцины.

Кроме того, в организации опровергли информацию о том, что «дельта»-коронавирус вызывает увеличение уровня смертности, хотя этот вопрос пока остается предметом изучения экспертов ВОЗ.