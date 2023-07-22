Индийский миллиардер Рави Руя приобрел лондонский особняк, связанный с российским инвестором в недвижимость Андреем Гончаренко, за 113 млн фунтов стерлингов ($145 млн), пишут Financial Times и Bloomberg. Сделка стала одной из крупнейших на рынке жилья британской столицы за последние годы.

Как сообщает агентство, семья Руя (Forbes в 2021 году оценивал состояние братьев-миллиардеров Шаши и Рави Руя в $2,2 млрд), которая является совладельцем индийской инвестиционной компании Essar Group, прибрела особняк Hanover Lodge с видом на Риджентс-парк в центре Лондона.

Несколько источников, осведомленных о сделке, сказали Bloomberg и FT, что она была проведена путем продажи зарегистрированной на Гибралтаре холдинговой компании.

Представитель семьи Руя сообщил в ответ на запрос агентства, что на объекте ведутся строительные работы и он оказался доступен по цене, которая делает его привлекательной инвестицией. Bloomberg и FT отмечают, что им не удалось связаться с Гончаренко для получения комментариев, передает РБК.

Как утверждает Bloomberg, еще два года назад особняк принадлежал Алексею Гончаренко — бывшему заместителю (занимал эту должность до 2013 года) генерального директора «дочки» «Газпрома» — «Газпром инвест Юг» (сейчас она находится в процессе ликвидации).

Daily Mail в 2014 году писала, что Гончаренко купил «самый дорогой таунхаус» в Великобритании за 120 млн фунтов стерлингов ($154 млн). По данным FT, сделка состоялась в 2012 году, дом ему был продан британским бизнесменом, бывшим членом Палаты Лордов (верхняя палата парламента Великобритании) Раджем Кумаром Багри.