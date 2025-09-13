В Лондоне выставили на продажу особняк, который, как считается, является вымышленной резиденцией знаменитого шпиона Джеймса Бонда из серии книг британского писателя Яна Флеминга. Стоимость лота составляет £6,45 млн, сообщает Mansion Global, передает rbc.ru.

Джеймс Бонд — главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов, агент МИ-6, известный как «агент 007». Получил широкую популярность после начала экранизации романов Флеминга. Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется «бондианой» и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории — с 1962 по 2021 год вышло 25 фильмов.

Старинный особняк расположен на Веллингтон-сквер в районе Челси на западе Лондона, где, согласно романам о Бонде, секретный агент снимал квартиру. Дом признан памятником архитектуры второй категории, это означает, что он представляет особую архитектурную и историческую ценность, уточняется в сообщении.

Общая площадь пятиэтажного особняка составляет 241,5 кв. м. В доме есть пять спален и шесть ванных комнат, несколько гостиных, столовая и открытая терраса на крыше.

Особняк отличается монохромным фасадом с белыми оштукатуренными стенами и черными коваными элементами. Из больших старинных окон открываются виды на сад и фонтан.