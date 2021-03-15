Индийские фармкомпании назвали США угрозой для производства вакцин

 Производство вакцин от коронавируса оказалось под угрозой из-за контроля США над экспортом, заявили два ведущих индийских производителя препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом пишет газета Financial Times.
По словам исполнительного директора фармацевтической компании Biological E Махимы Датлы, американские поставщики предупреждают, что могут не выполнить заказы для зарубежных клиентов из-за закона о военном производстве. Это затруднит не только масштабирование вакцин от коронавируса, но и производство обычных вакцин, пояснила Махима Датла.
Она подчеркнула, что здесь срочно требуется вмешательство международного сообщества.
| 2021-03-15T14:15:34+04:00 15 марта 2021, 15:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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