Индийские фармкомпании назвали США угрозой для производства вакцин

«Вакцина Novavax, крупнейшими производителями которой мы являемся, нуждается в этих товарах из США. Мы говорим о том, чтобы иметь свободный глобальный доступ к вакцинам, но если мы не сможем вывезти сырье из США, это станет серьезным ограничивающим фактором», — пояснил он.