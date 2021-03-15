Индийские фармкомпании назвали США угрозой для производства вакцин

Производство вакцин от коронавируса оказалось под угрозой из-за контроля США над экспортом, заявили два ведущих индийских производителя препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом пишет газета Financial Times.
По словам исполнительного директора фармацевтической компании Biological E Махимы Датлы, американские поставщики предупреждают, что могут не выполнить заказы для зарубежных клиентов из-за закона о военном производстве. Это затруднит не только масштабирование вакцин от коронавируса, но и производство обычных вакцин, пояснила Махима Датла.
Она подчеркнула, что здесь срочно требуется вмешательство международного сообщества.