Индийская вакцина от коронавируса может быть готова к июню 2021 года

Вакцина от коронавируса Covaxin от индийской компании Bharat Biotech может пройти финальные испытания к июню 2021 года. Об этом сообщает газета Indian Express, ссылаясь на исполнительного директора компании Саи Прасад.

«Мы получим все разрешения, я думаю, во время второго квартала 2021 года. Мы должны будем получить данные об эффективности фазы 3 клинических испытаний в апреле, мае, июне», — сказал он.

При этом Прасад отметил, что сроки готовности вакцины могут сократиться, если правительство даст разрешение на использование препарата в чрезвычайных ситуациях.(Газета.Ru)