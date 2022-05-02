Индийская Tata Steel, входящая в десятку крупнейших в мире компаний в этой сфере по объему произведенной стали, приняла решение о прекращении импорта угля из России. По сведениям британской газеты Financial Times (FT), такое решение связано с нежеланием сталелитейной компании попасть под западные санкции.

Британское издание располагает данными, что индийская компания приняла решение об отказе, даже несмотря на острый дефицит угля в стране.

Согласно информации, около 70% электрогенерации в Индии приходится на уголь. Запасы этого вида топлива в стране оказались наполовину ниже по сравнению со средними показателями для нынешнего времени года. Всему виной стала рекордная жара в Индии.

Власти уже предупредили жителей Индии о перебоях в подаче электроэнергии на важных объектах, включая больницы и метро. Известно, что Tata Steel успела импортировать 617 тыс. тонн российского угля до начала войны в Украине, отметили в FT.