Два человека погибли и 10 получили ранения из-за взрыва на заводе сталелитейной компании U. S. Steel в городе Клэртоне (штат Пенсильвания). Об этом сообщили власти округа Аллегейни.

Как рассказал на пресс-конференции представитель полиции округа, после взрыва на заводе в больницы поступили 10 пострадавших, кроме того, один человек погиб, а один числился пропавшим без вести. Позже служба экстренной помощи округа Аллегейни в Facebook заявила, что «может подтвердить, что в результате инцидента погиб еще один человек».

В настоящий момент, по информации экстренных служб, из 10 человек, доставленных в больницы, пятеро уже получили лечение и были выписаны. Также указывается, что точное число пострадавших неизвестно «с учетом масштаба инцидента». По факту случившегося продолжается расследование.