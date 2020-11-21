Индекс сомнительного счастья

В СМИ появились интересные результаты индекса благополучия стран, которые способны вызвать сомнения у многих в части показателей Армении и Азербайджана.

Грузия заняла 53 место в индексе процветания стран Prosperity Index 2020 в годовом отчете британского аналитического центра Legatum Institute, говорится на сайте организации. В отчете представлен индекс процветания 167 стран мира, который включает оценку политической, социальной, экономической и экологической сфер страны, всего девять показателей, передает Грузия Online.

Грузия опередила Армению (55 место) и Азербайджан (78 место). Первые три строчки в индексе процветания занимают Дания, Норвегия и Швейцария.

Получается, мы на 20 с лишним мест позади Армении по перечисленным показателям? Это многим может показаться весьма сомнительным.

Свои соображения по этим данным согласился выразить в интервью # директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

— Могут тут быть серьезные ошибки при анализе? Или какие-то намеренные искажения, ангажированность?

— Интерес людей к такого рода исследованиям понятен. Ведь классическое сравнение стран по уровню внутреннего валового продукта или количеству чугуна и стали на душу населения ничего не говорит о том, насколько в этих странах люди довольны жизнью, своей политической системой, защищены социально и пр. Например, Швеция находится в числе самых экономически процветающих стран Европы, и там же один из самых высоких уровней самоубийств.

Но я с большим скепсисом отношусь к попыткам оцифровать такие субъективные понятия как «счастье», «благосостояние», «процветание» и пр. Как правило, всегда находятся факты, которые ставят под сомнение результат таких оценок.

В случае с «индексом процветания» видим ту же картину.

Посмотрим таблицу рейтинга стран по уровню процветания (Legatum Prosperity Index), которую Институт Legatum вывел для стран мира, и увидим ту же очевидную несуразность, которая ставит результат этого исследования под более чем обоснованное сомнение.

Возьмем, например, Испанию. В Европейском Союзе она в хвосте развития. Можно ли ее сравнить с такой супердержавой, как Франция? А в рейтинге процветания они рядом — 22 и 24 места. Латвия по процветанию конкурирует с Италией (32 и 31 места). Греция, которая считается страной-банкротом, стоит выше Эмиратов (41 и 42 места). Литва стоит выше Польши (34 и 36 места). Турция и вовсе стоит на 94-м месте, отставая даже от тех тюркских стран, откуда в нее массово едут на заработки: Казахстана (62), Азербайджана (78), Кыргызстана (90). Из «процветающих» Грузии (53-е место), Армении (55) люди тоже почему-то миллионами рвутся на заработки в «прозябающую» Россию (76) и Украину (92). И т. д.

Та же картина и с другими подобными индикаторами. Так, есть столь же экзотичный Всемирный индекс счастья (Happy Planet Index), который вычисляется британским исследовательским центром New Economic Foundation. В 2020 г. он был вычислен по 140 странам, и по Азербайджану не вычислялся. Но Грузия в нем заняла 40-е место, а Армения — 73. Они оказались счастливей США (108) и России (116). На верху счастья оказались страны Латинской Америки — Коста-Рика (1), Мексика (2), Колумбия (3), от наплыва граждан которых «несчастные» США пытаются отгородиться многометровым забором.

Выделю из этой массы, как наиболее наглядный, Всемирный индекс благосостояния (Global Well-Being Index), разработанный известным Институтом Гэллапа. Исследование делит людей на три категории: процветающие, борющиеся и страдающие. В 2020 г. на Южном Кавказе процветающих было больше в Азербайджане (13%), затем идут Армения (11%) и Грузия (10%). По доле бедняков лидировала Грузия (35%), затем Армения (33%) и, с двукратным отрывом — Азербайджан (17%). Эти данные хотя бы объясняют, почему из этих стран едут в Россию, где богатых больше (21%), а бедных (22%) меньше, чем в Армении и Грузии, и почти столько же, сколько в Азербайджане.

— И при этом остается вопрос, как при таком раскладе Армения, население которой из-за миграции за последние 30 лет не растет, может опережать Азербайджан по показателям благосостояния?

— Об этом нужно спросить тех, кто проводит эти исследования. Ведь их результат напрямую зависит как от методологии, так и от качества статистического материала. Если в методике исследования какой-то фактор (индикатор) не учтен или его вес переоценивается, то и результат будет недостоверный. То же самое произойдет, если государственная статистика неполна или фиктивна, или же (при экспертном опросе) эксперты не имеют должной квалификации, либо оценивают предмет исследования предвзято.

Печально то, что иногда политика зарубежных стран в отношении Южного Кавказа строится не на данных своих дипломатов или разведки, а на таких сомнительного рода исследованиях. Например, неверно оцениваются роль национальных диаспор, доходы от трудовой миграции, теневая экономика, манипуляции с официальной статистикой и пр. Именно поэтому, на мой взгляд, Россия и переиграла Запад по результатам 44-дневной войны. Ведь Азербайджан, по разным индикаторам, выглядел хронически отсталым.

Я не думаю, что при проведении оценки Азербайджана исследователями Института Legatum кто-то манипулировал. Но нашим дипломатам и представителям Госкомстата стоило бы с ними встретиться и выяснить истоки этих низких оценок. Тем более, что после ущерба, нанесенного войной нашей экологии, наши показатели по «Индексу процветания» еще более ухудшатся (он учитывает среди прочего, и экологию), а Армении, где сократится вырубка лесов из-за дров, которые вывезли из Кельбаджара, улучшатся.