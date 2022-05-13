Война, как лакмусовая бумага

Война – это плохо. Война – это античеловечно. Война – это смерть, разрушения, вдовы, сироты. И вряд ли на свете найдётся вменяемый человек, который будет утверждать, что война – это не трагедия отдельных индивидов и целых народов, а их праздник. Но война – это ещё и суровая реальность, срывающая маски, лакмусовая бумага, выявляющая параллельно самые высокие нравственные ценности и изобличающая гниль.

Человечество прошло многовековой путь развития, но войны, к сожалению, не канули в небытие. Человек мог погибнуть на войне и в Древнем Риме, и во время нашествия Тамерлана, и во Вторую мировую. Гибнет сегодня и в Украине. Такова реальность наших дней. И мы азербайджанцы, прекрасно знаем, что это такое. Начиная с 1988 года тысячи наших соотечественников пали от рук армянских фашистов. В ходе последней крупномасштабной войны в 2020 году ценой за освобождение оккупированных территорий стали 3 тысячи жизней азербайджанцев. Что поделать, порой непонимающего слов врага приходится уничтожать, чтобы последующие поколения могли жить полноценной жизнью, и приходится жертвовать за это жизнями своих. И 44-дневняя война продемонстрировала всему миру волю, единство и мужество нашего народа, его сплочённость и самоотверженность. Практически каждый помогал фронту, как мог. Практически каждый… Но были и исключения.

Так было у всех народов и во все времена

В ходе 44-дневной войны, когда практически весь мир ополчился на Азербайджан, для нас важна была любая поддержка. Ожидали мы её и от этнических азербайджанцев, проживающих за рубежом, в том числе и в России. В особенности от тех, кто смог в какой-то мере проявить себя, завоевать известность в той или иной области. И нужно признать: большинство наших соотечественников не подвело, помогали кто чем и как мог: кто материально, кто морально.

Вспомним Юлия Гусмана, который в разгар военных действий заявил, что война, конечно же, плохо, «но 7 районов оккупировано и армяне не хотят договариваться». Или же Фархада Ахмедова, который в открытом письме проявил своё истинное лицо азербайджанца. Вот лишь небольшая цитата: «Кто взорвал ситуацию в Нагорном Карабахе и во всем Азербайджане в 1988 году? Во имя чего потекли реки крови и несчастье пришло на азербайджанскую землю? Зачем погибли десятки тысяч людей и гибнут сегодня в пожаре войны? Я отвечу — во имя удовлетворения амбиций армянских националистов».

Однако помним (во всяком случае должны помнить) мы и тех, кто очень быстро и решительно отмежевался от нашей правой борьбы. Ради чего они так поступили – ради положения, денег, должности или чего-то ещё – не имеет абсолютно никакого значения. Главное – они были не с нами. А если ты не в одном окопе со своими братьями и сёстрами, со своим народом – то каких-то дополнительных дискуссий не требуется. Так было у всех народов и во все времена.

Это — не наши, это – чужие!

Долгие годы наши соотечественники с гордостью следили за Ирадой Зейналовой – российской журналисткой, азербайджанкой по отцу, работающей на НТВ. Ну, свой человек в Москве, считали мы. Но маска была сорвана осенью 2020 года. Когда все ждали от неё проявления гражданской позиции, да что там гражданской, просто справедливой позиции, выяснилось, что для неё гораздо важнее дружба с одиозной Маргаритой Симоньян, нежели всё остальное, происходящее в мире, в том числе и на её исторической родине.

Показал своё истинное лицо и Ровшан Аскеров, участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». Признаемся, что многие из нас также долгие годы радовались его успехам и огорчались неудачам. Но вот пробил час, и когда ежедневно сотни сыновей отдавали жизни ради отчизны, Ровшан Аскеров, сидя в своей уютной квартире в Москве, предавался философским размышлениям, которыми поделился на своей странице в ФБ. Cуть сего опуса можно было вместить всего в 2-х предложениях: «У меня и моих детей нет родины, я без роду и племени! Пошли вы все!..» (https://1news.az/news/20201008110427923-Rovshan-Askerov-Nikakoe-iz-gosudarstv-ne-stoit-togo-chtoby-za-ego-interesy-moi-malchiki-ushli-umirat-FOTO)

И сегодня очень часто в новостных лентах и азербайджанском сегменте социальных сетей стала появляться информация, связанная с Аскеровым, Дело в том, что Следственный Комитет России возбудил против него уголовное дело с формулировкой «распространение заведомо ложных сведений, оскорбляющих и порочащих память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Жукова». Рвение и интерес наших соотечественников к своему земляку понятны. Но на наш взгляд, реакция на любое действие должна быть адекватной и соразмерной, ни больше, ни меньше. Как говорится, какой привет, такой и ответ. И потому, господа, просто забудьте и об Аскерове, и о Зейналовой, и обо всех им подобных. Они сделали свой выбор, у них свой путь. И там, куда они идут, нет ни Азербайджана, ни азербайджанцев. Не беспокойтесь столь бурно, что с ним произойдёт, поберегите нервы и энергию для более рентабельных и полезных дел. С чего это вдруг Отечество должно беспокоиться о том, кто отрёкся от Отечества? И отныне, и присно, и во веки веков для нас не должно быть разницы между Зейналовой, Аскеровым, Элтоном Джоном, Бен Ладеном, Муллой Омаром или Кончитой. Это — не наши, это – чужие!

P.S. Да, и не обманывайтесь на имя и фамилию этих людей. Это единственное, что осталось в них азербайджанского. Хотя, и это дело поправимое в ближайшем паспортном столе.