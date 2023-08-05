Бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционного Движения за справедливость Имрана Хана поместят в центральную тюрьму города Равалпинди. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на начальника полиции города Лахор Билала Сиддика Камиану, передает ТАСС.

По его словам, после прибытия в Исламабад Хана отконвоируют в центральную тюрьму города Равалпинди Адиалу, где, как предполагается, экс-премьер будет отбывать срок.

Ранее в субботу политик в ходе заседания Окружного суда Исламабада был признан виновным в коррупции и приговорен к трем годам тюремного заключения. Его также обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рупий ($1,2 тыс.). После вынесения приговора Хана арестовали в собственной резиденции в городе Лахор.