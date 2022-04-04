Премьер-министр Пакистана Имран Хан был снят с поста премьера после роспуска парламента страны, но продолжит занимать эту должность до назначения временного премьера государства, сообщает РИА Новости.

«Вследствие роспуска Национальной ассамблеи президентом Пакистана в соответствии со статьей 58 (1) в сочетании со статьей 48 (1) конституции Исламской Республики Пакистан,… Имран Ахмад Хан Ниази немедленно прекратил занимать должность премьер-министра Пакистана», — говорится в уведомлении от кабинета министров.

Вместе с тем, как сообщил президент Пакистана Ариф Алви, Хан останется на этом посту до назначения временного премьера.