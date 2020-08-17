Импорт мяса в Азербайджан ожидаемо подорожал

На протяжении 7 месяцев текущего года объемы ввозимого мяса сократились на 0,4%, при этом цена импортированного продукта выросла на 18,5%.

Традиционный рост потребительских цен на баранину в дни праздника Гурбан в этом году не наблюдался, хотя в стоимости импортируемого в страну мяса прослеживалось некоторое повышение. Казалось бы, это говорит в пользу стабильности внутреннего рынка — однако, есть факторы, которые угрожают дальнейшим подорожанием мяса. Одним из факторов давления на потребительские цены внутри страны станет подорожание импорта, считает специалист по сельскому хозяйству Фуад Ализаде.

Так, в январе-июле этого года Азербайджан импортировал 28,7 тыс. тонн мяса на 51,3 млн. долларов США, говорится в отчете Государственного таможенного комитета (ГТК). В физическом весе это на 129 тонн (0,4%) меньше, но на 8 млн. долларов США (18,5%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столь заметный рост может быть следствием решения ограничить или запретить экспорт продукции из ряда стран СНГ, например, баранины из Казахстана, сказал Ализаде #. Скажем, в прошлом году Азербайджан купил в Казахстане до 16 тыс. голов мелкого рогатого скота. Как правило, мясо в живом весе приобретается в этой стране в канун Гурбан байрамы, причем, казахский мясной экспорт не особо влияет на цены и предложение местного рынка.

Между тем, в Азербайджане за 7 месяцев этого года было произведено 298,4 тыс. тонн мяса (рост на 3,1%), следует из данных Государственного комитета по статистике. Но за счет только местного производства спрос на мясо не удовлетворяется. В связи с этим в прошлом году в страну было импортировано 51,5 тысячи тонн мяса на сумму в 79,4 миллиона долларов, хотя годом раньше этот показатель был меньше. В то же время растут показатели местного производства. Согласно официальным источникам, в прошлом году производство мяса в живом весе составило 573,3 тысячи тонн, что на 3% больше, чем в предыдущем году.

Другой эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов сообщил редакции, что мясо в живом весе ввозится в нашу страну главным образом из России и Грузии. Из РФ завозят овец, которые выращиваются в Дагестане. Из Индии и Пакистана поставляется буйволятина – она как правило, используется в производстве колбасно-сосисочных изделий, но граждане могут купить этот продукт в сыром виде в некоторых магазинах. Самое дешевое импортируемое в страну мясо — это индийская говядина, кстати, имеющая при себе сертификаты, но говорить о ее качестве сложно, отмечают специалисты. По утверждению опрошенных нами экспертов, в текущем году увеличился импорт мяса птицы, поскольку что в сфере производства отечественной бройлерной промышленности наблюдается спад и снижение производства.

Как сказал # эксперт-консультант Борис Беленький, себестоимость продукции бройлеров – мяса птицы и яиц растет с начала года. По данным специалиста, удорожание вызвано повышением цен на ввозимые в страну ингредиенты для кормов и лекарственные препараты. В этой связи понижается рентабельность производства местных птицекомплексов по производству мяса бройлеров. В то же время сезонные изменения цен напрямую связаны с кормами, поскольку расходы в этом направлении составляют 70% всех расходов в животноводстве.

В Азербайджане производится около 3 млн. тонн кормов ежегодно и почти столько же импортируется. И для птицы, и для крупного и мелкого рогатого скота корма и кормовые добавки в значительном количестве привозят из-за рубежа. А потому осенью и зимой наблюдается рост цен на мясо, при этом летом цены заметно стабилизируются. Тем самым, обоснованием роста цен на мясо на потребительском рынке республики является подорожание его импорта. И это не может не тревожить, учитывая то, что цены на мировых рынках имеют тенденцию к росту. При этом, сейчас трудно предсказать, насколько могут вырасти цены на мясо в связи охватившей мир пандемией коронавируса.