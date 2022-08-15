Император Японии Нарухито и премьер-министр страны Фумио Кисида, выступая на памятной церемонии по случаю 77-летия со дня объявления выхода страны из Второй мировой войны, выразили надежду, что ужасы того времени никогда больше не повторятся. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

«В настоящее время мы сталкиваемся с различными трудностями в связи с распространением коронавируса, но мы, объединив наши сердца, будем работать вместе для преодоления этой трудной ситуации», — отметил Нарухито.

Он добавил, что «оглядываясь назад, с чувством глубокого раскаяния выражаю искреннюю надежду на то, чтобы ужасы войны никогда больше не повторились».

По словам Кисиды, по окончании войны «Япония последовательно придерживается пути мира». Он добавил, что Япония намерена и в будущем придерживаться клятвы, что ужасы войны не должны больше повториться.