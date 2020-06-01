Иммунные паспорта: если Западу не удалось поставить Азербайджан на колени привычными способами, то можно попробовать и этот

В Азербайджане могут появиться иммунные паспорта, используемые во время авиаперелетов. Об этом заявил в пятницу председатель правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы. Как и следовало ожидать, причины внедрения иммунных паспортов здесь объяснили требованиями ВОЗ, Международной ассоциации воздушного транспорта, Международной организации гражданской авиации.

«Внедрение паспорта COVID-19 в авиаперелетах является международной практикой. Это означает, что в последние дни перед поездкой проводится обследование на наличие коронавируса, отмечается негативный результат и прилагается специальная справка о здоровье гражданина в его паспорте COVID-19. Однако учитывается и обсуждается вероятность того, что заражение может произойти и после обследования. В ближайшие дни будет принято решение по данному вопросу. После этого мы начнем применять этот паспорт», — сказал руководитель TƏBİB.

Если углубиться в международные реалии, иммунные паспорта, тестируемые на текущий момент во многих странах мира, стали причиной широкого общественного резонанса. При такой логике под ограничениями окажется все человечество за исключением счастливцев, которые имеют иммунитет. А когда на рынке появится вакцина, то «иммунный паспорт» можно будет получить только после прививки. Эта мысль сложнее, чем кажется на первый взгляд. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила резко против. «На настоящий момент нет доказательств, что люди, которые перенесли COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения», — заявили в организации 24 апреля. Именно эта неопределенность подрывает очевидную, казалось бы, идею введения «иммунных паспортов», которую, например, лоббирует Билл Гейтс.

По мнению противников этой идеи, Гейтс и другие сторонники такого пути фактически предлагают ввести легальную сегрегацию на основе биологических данных. Также очевидна связь между выдачей иммунных паспортов и всеобщей вакцинацией, широко обсуждаемой сегодня в России и мире. Однако в нашей стране вопрос не получил огласки в госструктурах и СМИ, хотя местное правительство последовательно в исполнении рекомендаций ВОЗ и вакцинация по примеру России и прочих стран в Азербайджане неизбежна. По мнению председателя экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григория Трофимчука, на это указывает весь ход событий.

«Иммунные паспорта по COVID-19 – это требование Всемирной организации здравоохранения, а соответственно, так называемого коллективного Запада. — сказал он #. — ВОЗ торопит нас с введением и этой вакцинации, и этого документа. Уже только одно это должно заставить задуматься о происходящем. Тем более что ещё ни одна вакцина в истории человечества, ни один антивирус не были изобретены так быстро и апробированы на обширных адресных группах. Кстати, проходя армейскую службу, я видел, как люди, которые долгое время находившиеся в психологически сложных условиях, мгновенно сходили с ума, когда им после этого вводили, казалось бы, самую обычную вакцину, но она «ложилась» в организм не так, как надо. К тому же, нет никакой гарантии, что эту вакцину (или что там будет находиться в этих странных ампулах) нас не заставят вводить в себя регулярно, причём за деньги. А потом – ещё и ещё, уже против других, новых возникающих вирусов. Думаю, что если Западу и ЕС не удалось поставить тот же Азербайджан на колени привычными политическими способами, то вполне можно попробовать и этот, против которого будет сложно найти аргумент».

Весь мир ставится под контроль с помощью новых технологий, говорит собеседник:

«Но если вакцина будет введена, то Запад будет контролировать мир ещё более надёжным методом, чем в рамках предыдущей темы, «борьбы с международным терроризмом». И страны постсоветского пространства не смогут ничего с этим сделать, так как теперь уже перед ними наглухо опустят «железный занавес». Именно они и Китай должны пострадать от нововведений. Представьте себе, что вас заводят в тёмную комнату и заставляют выпить, влить в свой организм неизвестную жидкость. Вы вряд ли на это пойдёте, даже если вам посулят возможность зарубежных поездок. Но вот укол почему-то многие готовы сделать хоть сейчас. Никогда ещё добрые дела не делались в агрессивной манере. И это настораживает миллионы людей больше всего».

Над введением антивируса можно было бы подумать предметнее, продолжил он, если бы Запад дал ответы на 10 главных вопросов по COVID-19, которые недавно поставил Пекин:

http://russian.peopledaily.com.cn/n3/2020/0502/c95181-9686462.html?fbclid=IwAR3wM6_LxdSBihp2V8-BHgtKnZAAk9ZVAm0TOcPqexjym6j3K7psXWamJA4

http://world.people.com.cn/n1/2020/0426/c1002-31688240.html?fbclid=IwAR1HDpLkuPYXj8vAHn9MnVb9jATlC2v-JYeTR5iHx1dtyATgKKWRSzSPa5c

http://world.people.com.cn/n1/2020/0501/c1002-31695371.html?fbclid=IwAR33-MtXY1SuzHWUGXyqUTp_P-H5Jvug1OJbg5moBQmj96UMqUoAGyzl-BY

Трофимчук считает, что в перспективе сфера охвата иммунных паспортов будет расширена и без такого паспорта гражданин не только не сможет выехать за границу, но и работать, учиться и пр.