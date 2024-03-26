В местных информационных сетях и СМИ появились сведения о якобы введенном порядке регистрации пользователей глобального ресурса TikTok только по удостоверению личности. Но местные эксперты эти слухи не подтверждают.

Пожалуй, этот глобальный ресурс лидирует в мире по количеству блокировок и всевозможных ограничений для пользователей. В последний раз местные власти отменили препоны для доступа к этой соцсети в октябре прошлого года. Ограничения против TikTok были введены 19 сентября, когда ВС Азербайджана начали проведение антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе. Кстати, до этого популярную платформу обязали платить налоги Азербайджану, аргументируя это тем, что сеть получает здесь прибыли. В противном случае власти обещали ее закрыть.

Для этого даже внесли изменения в местный Налоговый кодекс. «Пользователь, который отправляет токен другому пользователю в TikTok, платит как комиссию, так и 18-процентный налог правительству Азербайджана, но платформа не платит налоги в местный бюджет, потому что здесь нет ее представительства», — рассказывали в унисон местные СМИ. Между тем эксперт по информационным технологиям Осман Гюндюз обратил внимание на ограниченные возможности наших блогеров при доступе к глобальному рекламному рынку из-за неполноценного функционирования платежной системы PayPal. Что же касается регистрации в соцсетях по удостоверению личности, по словам эксперта, такое технически и юридически невозможно.

«Сейчас распространяются нелепые слухи о регистрации на платформе TikTok по удостоверению личности, что технически и юридически невозможно сделать. Поэтому такие сведения и рассуждения очень далеки от реальности. Поскольку невозможна обработка и идентификация персональных данных, принадлежащих нашим гражданам, на серверах множества зарубежных платформ. Даже если их серверы расположены в Азербайджане, вопрос идентификации такого типа между правительством Азербайджана и TikTok не обсуждался», — отметил он в беседе с #.

По словам эксперта, TikTok — один из немногих мировых ресурсов, имеющих связи с нашей страной, и при необходимости местные профильные ведомства могут связаться с этой платформой, чтобы получить или удалить интересующую их информацию. Хоть и надо признать, что получить информацию о пользователях или же удалить что-либо с глобальных ресурсов весьма проблематично для национальных правительств. Легче удалить контент, нарушающий право собственности, нежели информацию, идущую вразрез со внутренним законодательством.

«Насколько мне известно, между силовыми структурами Азербайджана и Сингапура, где находится TikTok (компания Bytedance, которой принадлежит популярное приложение TikTok), имеются тесные связи и туда поступают запросы из нашей страны. Что же касается абсурдной идеи регистрации по удостоверению личности, стороны не обсуждали такую возможность. В последний раз представители TikTok и национального правительства занимались вопросом уплаты налога, известного как «налог на Google», и TikTok согласился платить налоги с доходов, полученных в Азербайджане. Вполне вероятно, ему уже предоставлен идентификационный номер налогоплательщика».

Причудливые заявления о возможном ограничении доступа граждан к интернету и социальным сетям вплоть до регистрации по паспортам звучат не впервые и, как правило, распространяются такие сведения со ссылкой на отечественных парламентариев. Например, в стране неоднократно призывали закрыть доступ к социальной сети Facebook и даже создать свою национальную сеть.