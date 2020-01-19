Имена Сарраджа и Хафтара не внесли в список участников конференции по Ливии

Премьер-министр ПНА Ливии Файез Саррадж и маршал Халифа Хафтар не внесены в основной список участников берлинской конференции по Ливии, но их участие упомянуто, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой кабмина ФРГ.

В пресс-релизе указаны «международные участники берлинской конференции по Ливии», в том числе представители Китая, Франции, Великобритании, России, США, Египта, Алжира, республики Конго, Италии, Турции, ОАЭ, Европейского союза, Еврокомиссии, ООН, Африканского Союза и ЛАГ. (РИА Новости)

| 2020-01-19T17:44:03+00:00 19 января 2020, 17:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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