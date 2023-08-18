Министерство юстиции России внесло в реестр «иностранных агентов» писательницу Линор Горалик и публициста Андрея Пионтковского.

Аналогичный статус получил бывший советник российского президента, экономист Андрей Илларионов; экс-член Совета по правам человека, координатор движения «Гражданин и армия» Сергей Кривенко; активистка фонда «Свободная Якутия» Саргылана Кондакова; литературный критик Татьяна Сотникова (Анна Берсенева) и оппозиционер из Калмыкии Владимир Довданов.

В пояснении Минюст отметил, что Линор Горалик выступала против войны и собирала деньги в поддержку Украины, «распространяла недостоверную информацию» о политике российских властей и действиях Вооруженных сил страны, а также «пропагандировала ЛГБТ-отношения».

Горалик родилась в украинском Днепропетровске, жила в Москве, а также в Израиле, куда вернулась в 2014 году. Она выступила против вторжения России в Украину в первый же день и создала журнала ROAR, где публикуются антивоенные стихи, проза и музыка. Писательница говорила, что перечисляла деньги украинскому фонду «Вернись живым».

Минюст указал, что Андрей Илларионов участвовал в распространении материалов «иноагентов» и был респондентом на площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Также ведомство заявило, что он проживает за пределами России и тиражирует «недостоверную информацию» о решениях и политике властей страны.

Илларионов называл Путина «военным преступником» и утверждал, что тот готовился к захвату украинских территорий задолго до полномасштабного вторжения и даже аннексии Крыма.

Андрея Пионтковского и остальных Минюст включил в реестр как противников войны с Украиной и распространителей материалов «иноагентов». Помимо этого, ведомство обвинило Кондакову и Довданова в призывах к действиям, грозящим «нарушением территориальной целостности Российской Федерации», и указало, что Сергей Кривенко является директором организации-«иноагента».