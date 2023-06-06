Признаться, иногда создается впечатление, что президент США Джозеф Байден и Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг соревнуются между собой. Они почти каждый день заявляют, что скоро и Швеция станет членом НАТО.

Йенс Столтенберг даже заявил, что в связи с этим совершит специальный визит в Турцию. Пока же заметим, что в иннаугурационном мероприятии в Турции присутствовал и Генсек НАТО.

Мало того, президент Турции Р.Т.Эрдоган принял его, и переговоры между ними продлились больше часа.

Мы не знаем, получил ли господин Столтенберг исчерпывающие ответы на все волнующие его вопросы? Но глава НАТО заявил, что в ближайшее время они вновь встретятся и обсудят оставшиеся вопросы в плоскости Турция – НАТО.

В принципе, президента США и Генсека НАТО понять можно. Напомним, что на саммите, который состоится в июле, окончательно решится членство Финляндии и Швеции.

В связи с Финляндией проблем нет – Хельсинки выполнил все требования Анкары, а последняя, в свою очередь, ратифицировала необходимые протоколы о членстве. Вопрос о членстве Швеции же пока остается открытым, его решение зависит от Турции и Венгрии. Требования Турции всем известны — Стокгольм должен прекратить поддержку курдским сепаратистам. В такой ситуации, как должны были поступить США? По идее они должны были оказать давление на Швецию, чтобы та выполнила требования Анкары, потому что члены НАТО руководствуется принципом неделимости безопасности – да, безопасность одного члена есть безопасность всего Альянса. Но США ведут себя таким образом, как будто Турция медлит с ратификацией членства Швеции из-за каких-то других мотивов. Хотя на примере Финляндии можно убедиться в том, что у Анкары других мотивов не было и теперь нет.

Но США продолжают оказать давление на Турцию и связывают ратификацию членства Швеции с продажей самолетов F-16 Анкаре. На самом же деле, США не хотят продавать свои самолеты Турции, как это было на примере комплексов Пэтриот. Все дело в том, что Штаты вовсе не заинтересованы в усилении и модернизации турецкой армии.

Все же тут возникает резонный вопрос: а как же разрешится проблема? Все зависит от решения Швеции. Стокгольм заявляет, что в связи с требованием Турции принят специальный закон. Понятно, что, если это правда, то в ближайшее время решится и вопрос о ратификации протоколов о членстве этой страны в Североатлантический Альянс.

Но вопрос о членстве Хельсинки и Стокгольма высветил темные моменты в политике стран-членов НАТО. В настоящее время идет жестокая война в Украине. Если в свое время Украину приняли бы в НАТО, смогла бы Россия начать войну против этой страны? Нам кажется, что Кремль не решился бы на это.

Но Запад до сих пор медлит с вступлением еще одной партии постсоветских стран в НАТО. Сейчас холодные ветры дуют в отношениях Запада с Грузией. Официальный Тбилиси заявляет, что товарооборот между Грузией и Россией превышает два миллиарда долларов. Готов ли Запад взять на себя такой торговый груз? Политики и дипломаты ЕС на этот вопрос хором отвечают, что «нет!», потому что грузинские товары не привлекательны для стран ЕС!

Мало того, Запад не наделил Грузию статусом государства-кандидата в члены ЕС. Но от нее требует присоединения к санкциям, которые ЕС принимает против России…

США и европейские страны делают все, чтобы Швеция и Финляндия как можно скорее стали членами НАТО. Но постсоветские страны десятилетиями топчутся на пороге НАТО – и все даром, результата нет.

Признаться, раньше мы вовсе не думали, что мир устроен таким сложным образом – да, всюду какие-то селективные отношения, всюду многостандартная геополитика. США второй год проводят глобальный демократический саммит, но туда не приглашают Турцию. Неужели Турция менее демократическая страна, чем, скажем, Армения? Разве последние президентские выборы не стали подтверждением демократии и демократических принципов в этой стране?

Думается, что и нынешний геополитический узел между США и Турцией, между Европой и Турцией найдет свою развязку. Но нам кажется, что США найдут другой предлог, чтобы не продавать Анкаре свои самолеты – еще раз заметим, что Вашингтон вовсе не заинтересован в усилении и модернизации турецкой армии. Вдобавок, перед турецкими выборами президент США заявлял, что пора покончить с «эрдогановской эрой» в турецкой политике. Мы раньше думали, что США вовсе не безразлично, за каким политическим примером и стандартом последуют мусульманские страны, какую формулу развития они выберут?

Сейчас становится ясным и понятным, что это вовсе не так. Да, «управляемый хаос», постоянный, перманентный политический и экономический кризис — вот, основной сценарий, который предпочитает Вашингтон для мусульманских стран, который он стремится навязать мусульманским странам.

Штаты, к сожалению, более уютно чувствуют себя с представителями арабских монархий, нежели с министрами демократической Турции…