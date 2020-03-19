Ильхам Алиев в праздничном поздравлении народу выразил уверенность, что страна с честью преодолеет все испытания

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Новруз байрамы.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

— Дорогие соотечественники, сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы, желаю азербайджанскому народу здоровья, счастья. Новруз байрамы – наш национальный праздник, национальное достояние. Азербайджанский народ веками отмечает этот прекрасный праздник.

В нынешнем году проведение массовых мероприятий не представляется возможным из-за коронавируса. Уверен, что азербайджанский народ хорошо понимает эту ситуацию. Все меры, принимаемые Азербайджанским государством, нужны для обеспечения здоровья народа, безопасности нашей страны.

«Чтобы не допустить распространения данного заболевания, наряду со всеми государственными мерами, в первую очередь и граждане должны быть ответственными. Если кто-то чувствует в себе симптомы заболевания, то немедленно должен обратиться к врачам, самоизолироваться, не посещать места скопления людей, не участвовать без надобности в массовых мероприятиях. Эти мероприятия уже отменены, но не исключено, что какие-то безответственные люди поведут себя не по правилам. Заранее хочу предупредить всех: будут приняты строгие меры, так как это – национальный вопрос, здоровье нашего народа, безопасность нашего государства. Каждый должен знать, что в случае несоблюдения объявленных 14 марта правил будет привлечен к самой строгой ответственности.

…Еще неизвестно, к чему приведет это заболевание. Поэтому в период этой болезни будут действовать совершенно новые правила отношений. Пусть каждый знает это, и не исключено, что когда-то может быть объявлено и чрезвычайное положение.

Дорогие соотечественники, братья и сестры, мир вступает в новый период. Его особенности заключаются в том, что никому неизвестно, когда наступит конец этому заболеванию и к каким последствиям оно приведет. Поэтому еще раз призываю весь азербайджанский народ к солидарности, ответственности. Уверен, что мы вместе с честью преодолеем все испытания», — добавил глава государства.